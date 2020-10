Innauer nachdenklich: „Kinder kraxeln nicht mehr auf den Zahnarztstuhl“

Toni Innauer: Die Ergebnisse der Aufnahmetests im Schigymnasium Stams sind in den letzten zehn Jahren schlechter geworden. Auch langfristige Aufzeichnungen über internationale Kinderwettbewerbe der Skispringer in Garmisch zeichnen dieses Bild. Das lässt sich klar feststellen und hängt mit der weniger bewegten Kindheit zusammen.

Innauer: Mir geht es nicht um die Spitzensportler, ob die besser oder schlechter beisammen sind als früher. Die Realität vieler Menschen findet zusehends im Sitzen statt. Am Schreibtisch, im Auto, vor Bildschirmen. Ein Arzt in Deutschland hat mir gesagt, dass Kinder nicht mehr auf den Zahnarztstuhl kraxeln können, weil sie zu schwer und zu schwach sind. Das stimmt mich nachdenklich.

Innauer: Zum einen will ich auf das Problem aufmerksam machen. Der zweite Teil sind, wie ich glaube, zugängliche und witzige Übungen. Wir brauchen Dinge, die einfach sind. Die leicht zu merken sind und auch Spaß machen. Es soll helfen, in Schwung zu kommen und den inneren Schweinehund zu überwinden. Manche Übungen kann man sogar im Bett machen.

Innauer: Das spielt zusammen. Einerseits sind viele Bewegungsmöglichkeiten im Lockdown nicht möglich. In Deutschland ist es schon so, dass gemeinsames Sportbetreiben nicht mehr möglich ist. Den Körper zu vernachlässigen, das rächt sich.

Innauer: Ich bin natürlich direkt betroffen, indem ich als TV-Experte beim ZDF erste Auswirkungen merke. Ich werde den Skisprung-Saisonstart nicht vor Ort in Ruka (FIN) kommentieren, sondern im Studio in Wiesbaden. Für die Einreise brauche ich einen negativen Corona-Test. Die Sportler leben in der „Bubble“ und werden ihre Wettkämpfe abhalten. Als Zuschauer wird es keine groß­e Rolle spielen, denn in Ruka sind normalerweise auch nur 300 Leute.