In Tirol werden pro Jahr rund 100 Waldarbeiter verletzt

Innsbruck, Wien – Waldarbeiter leben gefährlich. Besonders im privaten Bereich ist das Unfallrisiko hoch. In Tirol verletzen sich laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) jedes Jahr rund 100 Menschen bei Tätigkeiten im eigenen Wald, bundesweit müssen 1500 Männer und Frauen nach Unfällen im Krankenhaus behandelt werden. Zum Vergleich: Im professionellen Sektor ist die Zahl mit zirka 800 Verletzten in ganz Österreich deutlich geringer.

Die für Waldbesitzer arbeitsintensivste Zeit ist der Herbst, weshalb es auch nicht verwundert, dass der November der Monat mit der größten Unfallgefahr ist. Von den österreichweit jährlich 1500 Verletzten müssen rund 40 Prozent stationär in einem Spital aufgenommen werden. Im privaten Bereich sind Unachtsamkeit (40 Prozent) und Fehleinschätzung (22 Prozent) die mit Abstand häufigsten Gründe für Zwischenfälle mit Verletzungsfolge. Bei Berufs-Waldarbeitern ist Ablenkung hingegen kaum Ursache für einen Unfall, wie das KfV in einer Aussendung erklärt. Die häufigsten Verletzungen, die demnach bei Waldarbeiten auftreten, sind Frakturen (46 Prozen), meist werden Unterschenkel, Finger und Fußgelenke in Mitleidenschaft gezogen.