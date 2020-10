Biokäserei Walchsee will Produktion verdoppeln

Walchsee – Nach rund einem Jahr Bauzeit hat die Biokäserei Walchsee kürzlich ihren um 9 Millionen Euro neu errichteten Standort in Walchsee in Betrieb genommen. Nach zwei Monaten in „Echtbetrieb“ der neuen Anlagen zieht die Käserei in einer Aussendung eine positive Zwischenbilanz: Sowohl Produktion als auch der Käseladen mit neuem Bistro hätten sich bestens bewährt.

Der Neubau war notwendig geworden, weil die Käserei am alten Standort an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt war. „Unsere 57 Mitgliedsbetriebe liefern jährlich rund 4,3 Millionen Liter Milch an. Am alten Standort konnten wir aber nur 3 Millionen Liter jährlich verarbeiten, den Rest mussten wir als hochwertigen Rohstoff verkaufen“, erklärt Genossenschaftsobmann Thomas Loferer. Der neue Standort erlaube die Verarbeitung von rund 6 Millionen Litern Milch jährlich. Dieses Potenzial wolle man mittelfristig auch nutzen, heißt es in der Aussendung. (TT)