Krach oder Durchbruch? Heute Lostag für Swarovski

Die Swarovski-Spitze will eine neue Familienholding installieren.

Es solle eine neue Familienholding mit Sitz in Wattens beschlossen werden, in der alle Kristallgeschäfte vereint sind, hatte Swarovski-Chef Robert Buchbauer in einem Interview mit Tiroler Medien angekündigt (wir berichteten ausführlich). Für diesen Schritt sieht Buchbauer einen "extrem großen Rückhalt" unter den Gesellschaftern. Seiner Ansicht nach wäre im Gegensatz zum jüngsten Vorschlag diesmal nur eine sehr große Mehrheit, aber nicht mehr Einstimmigkeit erforderlich (den letzten Antrag im September hatten etwa 20 Prozent abgelehnt).