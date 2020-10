Mehrheit für neue Swarovski-Struktur, aber Umbau löst Klagswelle aus

Für Swarovski-Chef Robert Buchbauer seien diese Beschlüsse „rechtswirksam und ein eindeutiger Auftrag, den seit Frühjahr laufenden Transformations- und Integrationsprozess von Swarovski fortzusetzen.“ Laut Buchbauer soll eine Familienholding als oberstes Lenkungsorgan mit Sitz in Wattens geschaffen werden. Nach der Geschäftsführung und dem Beirat hat auch die große Mehrheit der Gesellschafter den Weg zu einer Strukturreform ermöglicht. „Mit neuen, schnellen und modernen Strukturen wird es möglich, Swarovski zeitgemäß zu führen“, so Buchbauer. Der Standort Wattens sei durch die gestrigen Beschlüsse langfristig gesichert.

Mit dem Eintritt der Swarovski International Holding (SIH) in die Daniel Swarovski Kommanditgesellschaft (für 350 Mio. Euro Einlage hält sie dort nun 87,5 Prozent) könnten alle Reformen nun „rasch, zielgerichtet und solide“ erfolgen. Andererseits blieben die Eigentumsrechte aller Familien-Gesellschafter erhalten. Die SIH werde zur Gänze von einer bereits bestehenden Familienholding (SAH) mit Sitz in Österreich gehalten. „Der Weg der Transformation muss gegangen werden. Wir tun dies verantwortungsbewusst, werden nun die Beschlüsse umsetzen und richten unseren Blick nach vorne“, betont Buchbauer.

Keinesfalls mit dem Umbau abfinden will sich die oppositionelle Familiengruppe aus dem Stamm Fritz. Aus deren Sicht wäre für derart große Eingriffe in die vertraglichen Rechte der Gesellschafter Einstimmigkeit notwendig gewesen.

Zudem sei in der Sitzung angesprochen worden, dass es eine Tiroler Bank gebe, die bereit wäre, die Finanzierung in Wattens zu übernehmen – jedoch nur unter einer neuen Konzernführung, wie es seitens der oppositionellen Familiengruppe hieß. Dass der Konzernumbau alternativlos sei, wie dies die Konzernführung betont habe, stimme also nicht. „Außerdem haben mehrere von uns angeboten, Wattens zu übernehmen und aufzufangen, bevor es mutwillig zerstört wird“, erklärten die Swarovski-Familienmitglieder. Jedenfalls hafte die Konzernführung auch persönlich für alles, was man jetzt an rechtswidrigen Schritten hin in Richtung der vorgeschlagenen diktatorischen Struktur unternehme. Die Verantwortlichen sollten nach „vielen Jahren des Misserfolgs und der Unkultur den Weg freimachen, anstatt verzweifelt zu versuchen, ihre Macht einzuzementieren“. Eine Sonderprüfung sei gerichtlich bereits beantragt.