„Never Rarely Sometimes Always“: Reise in die Selbstbestimmtheit

Innsbruck – Als die 17-jährige Autumn das Plus auf dem Schwangerschaftstest sieht, weiß sie, dass sie jetzt keine Mutter sein will. Sie sucht Hilfe bei der örtlichen Beratungsstelle. Doch die Frau dort erzählt ihr nur von der Magie der Babygeräusche und wie wundervoll die Elternschaft sei. Zu Hause, in der Provinz von Pennsylvania, hat sie keine Chance auf einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Mit ihrer Cousine und Supermarkt-Arbeitskollegin Skyler tritt die 17-Jährige also die Reise nach New York City an. Dort angekommen müssen die beiden Freundinnen die Zeit bis zum nächsten Morgen in der U-Bahn und auf der Straße totschlagen, ohne Geld in der Stadt, die auch in diesem Film niemals schläft.