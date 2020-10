IOM: 140 Migranten bei Schiffsunglück vor Senegal ertrunken

Vor der Küste von Senegal sind laut der UN-Migrationsorganisation (IOM) mindestens 140 Migranten ertrunken. Ein Boot mit rund 200 Menschen an Bord sei am Samstag von dem senegalesischen Küstenort Mbour in Richtung der Kanarischen Inseln aufgebrochen, teilte IOM mit. Wenige Stunden später habe das Boot Feuer gefangen und sei gekentert. 59 Menschen seien Medienberichten zufolge gerettet worden. Laut IOM ist es das bisher tödlichste Schiffsunglück, das 2020 verzeichnet wurde.