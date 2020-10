Marsch in Warschau gegen neues Abtreibungsrecht geplant

Im Streit nach der Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen hat eine Frauenbewegung für Freitag zu einem Protestmarsch in Warschau aufgerufen. Die Demonstranten wollen ihren Marsch von drei markanten Orten in der Innenstadt aus starten, darunter das Regierungsgebäude und die Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Das Verfassungsgericht hatte entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des Kindes verfassungswidrig seien.