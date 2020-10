EU-Staaten wollen sich bei Pandemie enger abstimmen

Die 27 EU-Staaten wollen nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel bei der Eindämmung der Corona-Krise enger zusammenarbeiten. „Wir sind einig, denn wir sitzen im selben Boot“, sagte Michel am Donnerstagabend nach einer Videokonferenz der 27 Staats- und Regierungschefs. „Die Verbreitung des Virus wird unsere Gesundheitssysteme überwältigen, wenn wir nicht sofort handeln“, warnte er. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) drängte darauf Grenzschließungen zu vermeiden.

Man wolle entlang der Vorschläge der EU-Kommission an einer gemeinsamen Test- und Quarantänestrategie arbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte einen schnelleren Austausch von Daten zwischen den EU-Staaten an. Die EU-Kommission wolle die Behandlung von Corona-Patienten auch in anderen EU-Staaten erleichtern. „Je mehr Länder Daten teilen, desto besser können wir reagieren“ sagte sie. Schnelltests sollten auf europäischer Ebene zugelassen werden.