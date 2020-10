Deutschland setzt auch Kärnten auf die Rote Liste

Mit Kärnten hat Deutschland auch das letzte bisher davon noch verschonte Bundesland auf die Rote Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Die Maßnahme tritt am Samstag um 0.00 Uhr in Kraft, wie das Robert Koch-Institut in Berlin am Freitag mitteilte. Dann müssen aus ganz Österreich nach Deutschland Einreisende für 14 Tage in Quarantäne, können diese aber mit einem negativen COVID-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, auch umgehen.