Alle neune! Schwaz kämpft um die perfekte Hinrunde

Schwaz –Wer soll die Adler noch stoppen? Geht es nach Sparkasse Schwaz Handball Tirol, dann wird der Erfolgslauf in der spusu-Liga heute (19.30/Osthalle) munter weitergehen. Mit dem SC Ferlac­h gastiert ein Team in der Silberstadt, das mit acht Zählern nur die Hälfte der Tiroler Punkte auf dem Konto hat. Die Truppe von Coach Frank Bergemann will gegen den Vierten aus Südkärnten die blütenweiße Weste verteidigen und die perfekte Hin­runde abschließen.