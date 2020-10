Polnische Polizei rüstet sich für Massendemo

Die Polizei in der polnischen Hauptstadt Warschau bereitet sich auf die größten Demonstrationen seit der Verschärfung des Abtreibungsverbots vor gut einer Woche vor. Von anderen Standorten wurden zusätzliche Beamte angefordert, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstranten wollen ihren Marsch von drei markanten Orten in der Innenstadt aus starten, darunter das Regierungsgebäude und die Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS.

In den vergangenen Tagen waren jeweils zehntausende Menschen in mehreren Städten des Landes gegen das umstrittene Gerichtsurteil auf die Straße gegangen, das ein fast vollständiges Abtreibungsverbot zur Folge hat. Am Freitag erwartete die Gruppe „Strajk Kobiet“ (Frauenstreik) bei Kundgebungen in Warschau ab 17.00 Uhr Unterstützung aus ganz Polen.