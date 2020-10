„Uni im Dorf“ macht Corona zum Thema des 20-Jahr-Jubiläums

Außervillgraten – Wissenschaftliche Bildung aufs Land tragen – das ist das Ziel der „Uni im Dorf“, die die Gemeinde Außervillgraten mit der Universität Innsbruck jährlich veranstaltet. Die erst­e „Uni“ fand im November 2001 statt, seither wurden in Außervillgraten jeweils zwei Tage lang die unterschiedlichsten Themen erörtert. Die Palette reicht vom Weltall bis zum „Alpenmensch und seinen Krankheiten“.

Die Veranstaltung am 28. und 29. November heißt „Ein unmaskierter Blick auf Corona“ und ist vielseitig. Ein Referat beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien rund um Covid, ein anderes trägt den Titel „Lockdown als Utopie. Narrative Gestaltung der Krise“. Ex-Minister Karlheinz Töchterle wird über Pandemie-Diskurse einst und heut­e sprechen. Die Kinder-Uni bietet „Pharmazie zum Mitmachen“ an. (co)