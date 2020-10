Sozialpartner für volle Abgeltung: „Maximale Entschädigung für Betriebe“

Regierungsmitglieder am Freitag während eines Treffens mit den Sozialpartnern zum Thema "kleiner Lockdown".

Wien, Innsbruck – Alle Zeichen deuten auf massive Einschränkungen im Anti-Corona-Kampf, für die Spitzen der Sozialpartnerschaft ist ein Lockdown, egal in welcher Form, nur mit einem entsprechenden finanziellen Ausgleich für die betroffenen Unternehmen und Beschäftigten denkbar.

Wenn es in Österreich einen Quasi-Lockdown wie in Deutschland gebe, dann müsse es „maximale Entschädigung“ für die Betriebe geben, verlangt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer gegenüber der TT. Diese müsse über die aktuellen Corona-Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Selbstständige hinausgehen, rasch und unbürokratisch fließen.

Ein weiterer Lockdown wie im Frühjahr würde die heimische Wirtschaft massiv schädigen. „Es geht um die richtige Balance aus gesundheitlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft, also um Maßnahmen, die „der Gesundheit nützen und Arbeitsplätze schützen“, so Mahrer. Die Wirtschaft müsse bei allen Einschränkungen trotzdem „maximal weiterlaufen“.

Die heimischen Betriebe hätten in den vergangenen Monaten „sehr, sehr viel richtig gemacht und dürften jetzt nicht wirtschaftlich bestraft werden“, sagt der WK-Chef in Richtung Regierung. Cluster in Betrieben gebe es kaum: „Alle Experten bestätigen, dass die meisten Ansteckungen im privaten Bereich erfolgen.“