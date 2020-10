Insgesamt 144 Schafe und Ziegen haben Wölfe heuer in Tirol nachweislich gerissen.

Innsbruck – Bauern trieben frühzeitig ihre Schafsherden von den Almen, neu gegründete Initiativen forderten einen Abschuss, im Oberland scheiterte der Versuch einer Besenderung – die Rückkehr der Wölfe drückte in Tirol auch dem Sommer 2020 seinen Stempel auf. Und so viel steht fest: Der vor vielen Jahrzehnten ausgerottete Beutegreifer macht es sich bequem im Land. Neun verschiedene Individuen konnten, laut Auskunft des Landes Tirol, heuer genetisch nachgewiesen werden, was einen neuen Rekord darstellt.