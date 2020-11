Die Menora am Landhausplatz, das Mahnmal am Gelände der Uniklinik (rechts oben) oder die Gedenktafel für das in Auschwitz ermordete Mädchen Ilse Brüll – all diese und andere Gedenkorte führt IKG-Ehrenpräsidentin Esther Fritsch als „sinnvolle und berührende“ Beispiele an.

© Michael Domanig