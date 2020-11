Alte Bezirksmarke auf der Fernpasshöhe muss weichen

Links vom metallenen Vermessungspunkt hebt sich in der Bildmitte der Brotlaib als jahrhundertealte Bezirksgrenze vom Felsen ab.

Nassereith, Biberwier – Die beiden geplanten Fahrrad-Bushaltestellen auf der Fernpasshöhe sowie die Aufweitung des Umkehrplatzes waren am Montagvormittag Gegenstand einer mündlichen Verhandlung vor Ort. „Positiv“ beschreibt der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll die Verhandlung als offizieller Antragsteller der Haltestellen. Immerhin erfahren sowohl der Radweg Via Claudia als auch der Starkenberger Panoramaweg mit diesem gut gesicherten Ausgangspunkt eine Aufwertung.

Dafür zeichnet sich allerdings ein Wermutstropfen ab: Der so genannte Brotlaibstein steht nämlich der nötigen, 19 Meter langen Busbucht in Fahrtrichtung Imst im Weg. (Der Brotlaib wurde der Legende nach in der Pestzeit herausgemeißelt und stellt bis heute die Bezirksgrenze dar.)