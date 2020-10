Aserbaidschan meldet weitere Eroberungen

Ungeachtet neuer Verhandlungen für eine Lösung des blutigen Konflikts um Berg-Karabach im Südkaukasus hat Aserbaidschan nach eigener Darstellung weitere Gebiete erobert. Präsident Ilham Aliyev sprach am Freitagvon neun Dörfern im Süden der Konfliktregion, die seine Armee eingenommen habe und die zuvor unter armenischer Kontrolle gestanden hätten.,

Kurz zuvor veröffentlichte das armenische Außenministerium ein Foto von neuen Verhandlungen in Genf. Es zeigte den armenischen Außenminister Sohrab Mnazakanjan mit seinem aserbaidschanischen Kollgen Jeyhun Bayramov bei einem Gespräch mit Vertretern der so bezeichneten Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Bisher gab es bereits drei vereinbarte Waffenruhen, die jedoch nicht hielten.