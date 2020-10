SPÖ und NEOS stellen vor Corona-Gespräch Bedingungen

SPÖ und NEOS haben vor der Videokonferenz mit der Bundesregierung am Samstagnachmittag Bedingungen für eine Zustimmung zu den angekündigten Corona-Maßnahmen gestellt. Kernpunkte seien unter anderem eine Offenlegung der AGES-Zahlen zum Infektionsgeschehen, offene Schulen und die volle Entschädigung für Unternehmen, sagten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz davor. Von dem Gespräch erwarten sich beide nicht viel.

Einen Entwurf der Regierung für die neuen Maßnahmen habe die Opposition Samstagfrüh via E-Mail übermittelt bekommen, berichtete Rendi-Wagner. Von dem angekündigten einstündigen Gespräch via Videoschaltung erwartet sie sich - wie auch Meinl-Reisinger - aber nicht viel. Die Zeit sei einfach zu kurz, dass auch Vorschläge und Bedenken der Opposition einfließen könnten, fürchtet die SPÖ-Obfrau. Dies sei keine ehrliche Einbindung des Parlaments, kritisierte sie.

Dessen ungeachtet stellen SPÖ und NEOS nun fünf Forderungen im Vorfeld des Gesprächs am Nachmittag, die eine Bedingung für die Zustimmung im Hauptausschuss des Nationalrats seien. So etwa schnelle, unbürokratische Unterstützungsleistungen für Unternehmen, immerhin seien wieder Hunderttausende Arbeitsplätze bedroht. Rendi-Wagner richtete außerdem einen „dringenden Appell“ an die Regierung, die Schulen und Kindergärten offen zu halten. Pflegeeinrichtungen gehörten zudem noch besser und gezielter geschützt.