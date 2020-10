Salzburger Rotations-Elf schoss WSG Tirol 5:0 ab

Mit einer völlig umgekrempelten Truppe hat Red Bull Salzburg am Samstag eine erfolgreiche Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Titelverteidiger Bayern München abgeliefert. Der 5:0-(2:0)-Heimerfolg über die WSG Tirol in der sechsten Fußball-Bundesligarunde war nach Blitzführung durch Doppelpacker Noah Okafor (3., 57.) ebenso hochverdient wie über weite Strecken glanzlos. Zudem trafen David Gugganig (34./Eigentor) und Sekou Koita (74., 84./Elfmeter).

Marsch hatte seine Elf im Vergleich zur Königsklassen-Partie am Mittwoch komplett umgestellt, nur zwei Mann aus der Startelf gegen Atletico fanden sich auch am Samstag zu Spielbeginn am Feld wider: Zlatko Junzovic und Dominik Szoboszlai. Im Tor vertrat Carlos Coronel den zuletzt nicht fehlerfreien Cican Stankovic, in der Innenverteidigung gab der 20-jährige Franzose Oumar Solet an der Seite seines Landsmanns Jerome Onguene sein Startelfdebüt für die „Bullen“. Und im Sturm erhielt Junghoffnung Karim Adeyemi die Chance.