VCÖ fordert Öffi-Ausbau und einheitliches Ticketsystem

Der Mobilitätsklub VCÖ fordert einen Öffi-Ausbau und ein einheitliches Ticketsystem, um öffentliche Verkehrsmittel auch in der Corona-Pandamie attraktiver zu machen. Der VCÖ hat mit der TU Wien rund 500 Experten befragt, welche Maßnahmen es braucht, damit der Öffentliche Verkehr wieder an Fahrgästen zulegen kann.

Wegen der Furcht vor Ansteckungen sind viele Öffi-Fahrer heuer auf Auto oder Fahrrad umgestiegen, was zu vollen Straßen und Radwegen führte. Gleichzeitig litt der Öffentliche Verkehr unter dem Arbeiten von Zuhause. Laut der durchgeführten Umfrage würden häufigere Öffi-Verbindungen in den Stoßzeiten und verstärkte Hygiene-Maßnahmen helfen, Fahrgäste zurückzugewinnen.

Als kurzfristige Maßnahmen sehen 91 Prozent der Fachleute das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als eher oder sehr wichtig an und 89 Prozent die gründliche und sichtbare Reinigung der Abteile und Stationen. Am wenigsten wirksam wird der Verkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken in Haltestellen (48 Prozent) und die Sperre der ersten Türe in Bussen (37 Prozent) gesehen.