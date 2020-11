Nach Gerüchten um Ex-Freund Silbereisen: Helene Fischer teilt kräftig aus

Nachdem sie den größten deutschen Publikumspreis, die „Goldene Henne“, am Freitagabend in Leipzig selbst in Empfang genommen hatte, brodelte mal wieder die Gerüchteküche. Ihr Ex-Freund Florian Silbereisen, der ebenfalls ausgezeichnet wurde, hatte bei ihrem großen Auftritt den Zuschauerraum verlassen und war erst danach an seinen Platz zurückgekehrt.