Die 58. Viennale vergibt Preise an Sauper und Wollner

Mit der traditionellen Abschlussgala endet am heutigen Sonntagabend die 58. Viennale im Wiener Gartenbaukino. Das Festival stand wegen Corona unter einem besonderen Stern und musste beinahe auf die Hälfte des Kartenangebots verzichten. Der Wiener Filmpreis für den besten österreichischen Film geht an Hubert Saupers essayistischen Kuba-Dokumentarfilm „Epicentro“. Die Androiden-Dystopie „The Trouble with Being Born“ von Sandra Wollner wird mit dem Spezialpreis der Jury geehrt.

Ebenfalls vergeben wird am Abend der „Standard“-Publikumspreis an einen Film, der noch keinen Verleih in Österreich hat: Die Leserjury entschied sich für die mystische mexikanische Parabel „Selva tragica“ („Tragic Jungle“) von Yulene Olaizola. Der FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik für den besten Erst- oder Zweitfilm im Festivalprogrammen konnte sich das polnische Animationswerk „Zabij to i wyjedz z tego miasta“ („Kill it and Leave This Town“) von Mariusz Wilczynski sichern.