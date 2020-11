Corona-Zahlen in Österreich steigen dramatisch: Erste Intensivbetten sind voll

Wien – Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter dramatisch an. Ab morgen werden weite Teile des Landes heruntergefahren, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen, aber vor allem um die Kapazitäten im Gesundheitswesen nicht zu sprengen. Wovor jedoch viele Experten bereits eindringlich gewarnt haben, ist nun in Vorarlberg eingetroffen.

Im städtischen Krankenhaus Dornbirn sind seit gestern alle Intensivbetten belegt, sagte Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (VP) gegenüber dem Portal vol.at. Die Landeskrankenhäuser werden bei einem weiteren Anstieg der Intensivfälle aushelfen. Die acht Betten auf der Intensivstation in Dornbirn seien zur Hälfte mit Covid-19-Patienten belegt. Zusätzlich würden auf der Normalstation 15 weitere Covid-Patienten und weitere elf Verdachtsfälle behandelt. Nun soll ein gesamtes Stockwerk für Corona-Patienten freigeräumt werden, wurde Kaufmann zitiert.

„Wir brauchen jetzt die Trendwende, um einer Überforderung der Spitals- und insbesondere der Intensivkapazitäten Einhalt zu gebieten“, appellierte der Mediziner an die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten. „Bei Überlastung des Systems ist die individuell optimale Betreuung für jede und jeden kritisch Kranken – ob mit oder ohne Covid-19 – nicht mehr möglich und weicht einer ‚Triagemedizin‘ – es sind also Priorisierungen nötig und nicht alle kommen in den Genuss einer optimalen Versorgung.“ Dann steige auch ganz klar die Sterblichkeit, das zeigen die Erfahrungen aus anderen Ländern, wo diese Überlastung eingetreten ist. „Im Klartext: Es sterben Menschen, die nicht sterben müssten“, warnte Markstaller.