Tiroler Gletscherskigebiete kritisieren abrupten Stopp wegen Lockdown

Stubai, Kaunertal, Pitztal – Beste Schneelage, traumhafte Bedingungen: Für Tirols Gletscherskigebiete (Hintertux, Stubai, Sölden, Pitztal, Kaunertal) ist es besonders bitter, dass sie mit morgigem Dienstag bis Ende November den Betrieb einstellen müssen. Kritik gibt es vor allem an der kurzen Vorlaufzeit: „Bekanntgabe am Samstag, Betriebsschluss am Montag – wir müssen binnen zwei Tagen von 110 auf 0 Prozent herunterfahren“, berichtet Reinhard Klier (Stubaier Gletscher). 110 Prozent deshalb, weil man aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen – die nach kurzer Lernphase gut funktioniert hätten – einen höheren Aufwand und Personalstand habe, was nun alles noch schwieriger mache.