Oktoberfestival im Haus der Musik: Die Bewegungen des Horizonts

Das Ensemble Phace im Haus der Musik in Innsbruck: Von links Dirigent Nacho de Paz, mit Maske Johannes Maria Staud, daneben Ivana Pristašová, die am Tiroler Landeskonservatorium eine Violinklasse und das Ensemble KONStellation leitet, rechts außen der Tiroler Klarinettist Walter Seebacher.

Innsbruck – „Komponisten scheuen sich manchmal, die Tonalität zu verwenden“, wird Toru Takemitsu im Programmheft des Oktoberfestivals der Galerie St. Barbara zitiert, „aber wir können alles von der Tonalität bis zum Atonalen verwenden – das ist unser Schatz.“ Für den Japaner war im zwei Abende überspannenden, dreiteiligen Porträt von Johannes Maria Staud ein Klaviertrio reserviert, in dem er seine Tonalität mittels eines kleinen Motivs durch Wind und Wellen schickt. Und tatsächlich: Olivier Messiaen hat auch ihn beeindruckt.

Takemitsus naturnahes „Between tides“ (Zwischen den Gezeiten) war fein positioniert vor der Uraufführung von Stauds „Am Horizont (… schon ganz woanders …)“, das damit sogar rückwirkend wurde. Staud verschränkt zehn Instrumente mit Zuspielungen, beschrieben als „körnige, klackernde, blubbernde Klänge“, die dem Gesang des Wassers nahe sind. Das Floaten von und zwischen Bassflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Schlagwerk und Klavier verschiebt sich in der Bewegung wie der Horizont, es kommt zu scharfen Streichen, symphonischem Aufbrausen, Lichtwechseln. Spannende, in sich selbst und für Staud überraschende, auch sinnliche Musik voller Leben. Ein Auftragswerk des Osterfestivals und des Ensembles Phace, dessen Solisten die Staud-Abende in verschiedenen Besetzungen beeindruckend gestalteten.