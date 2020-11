Rendi-Wagner fordert unabhängige Expertengruppe

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntagabend eine unabhängige Expertengruppe gefordert, die die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus überprüfen soll. Einen entsprechenden Antrag werde die SPÖ bei der Sondersitzung am Dienstag im Nationalrat einbringen. „Skpetisch“ zeigte sich Rendi-Wagner bezüglich der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die die SPÖ in dem vom Hauptausschuss beschlossenen Paket dennoch mitgetragen hat.