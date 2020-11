Stichwahl um Präsidentenamt in der Republik Moldau nötig

In der Republik Moldau hat die pro-europäische frühere Regierungschefin Maia Sandu, Chefin der Oppositionspartei Aktion und Solidarität (PAS), die erste Runde der Präsidentenwahl vom Sonntag überraschend gewonnen. Wie die moldauische Wahlbehörde am Montagmorgen mitteilte, lag die 48-Jährige nach Auszählung von 99,30 Prozent der Stimmen mit 35,87 Prozent in Führung vor dem pro-russischen Amtsinhaber Igor Dodon aus den Reihen der Partei der Sozialisten (PSRM) mit 32,80 Prozent.