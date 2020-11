Großschartner im TT-Interview: „Es ist ein Luxus, dass wir fahren“

Felix Großschartner: Ich bin voll zufrieden. Ich wusste, dass mir die erste Woche von der Strecke her richtig gut liegt. Dass es da so gut lief, hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, vor allem als ich gemerkt habe, dass ich bei den langen Etappen mithalten kann.

Am Sonntag haben Sie als Zehnter über zwei Minuten Zeit verloren – ärgerlich?

Großschartner: Nein, ich hätte schon mitfahren können, aber es war so abgesprochen.

Am Dienstag wartet das Einzelzeitfahren, dann am Samstag die letzte Bergankunf­t. Was nehmen Sie sich für die Finalwoche der Grand Tour vor?