Am geplanten Standort für das Logistikzentrum der Post hat der Grundstückseigentümer Derfeser mit Vorarbeiten begonnen.

Vomp – Die Überraschung war für viele groß, als in den vergangenen Tagen am Areal der Firma Derfeser in Vomp die Bagger aufgefahren sind. Dort plant der Eigentümer gemeinsam mit der Österreichischen Post ein neues Verteilerzen­trum. Aber dazu gibt es bis dato weder eine Widmung noch einen Baubescheid. „Die Stellungnahmefrist dafür läuft ja noch, wieso wird dann schon gebaut?“, fragen sich Anrainer. Andere reagieren wütend und enttäuscht. Sie befürchten, dass ihre Stellungnahmen gar nicht ernst genommen werden.