Trafic Combi: Renault modifiziert Personentransporter

Wien – Einige Neuerungen zeichnen den überarbeiteten Trafic Combi bzw. SpaceClass aus, wenn er im kommenden Frühjahr in den Handel gelangt. Renault weist unter anderem auf die veränderte Frontpartie hin, was sich vor allem in der stärker geneigten Motorhaube und im steileren Kühlergrill sowie in den adaptierten Stoßfängern widerspiegelt. Innen zählen neu gestaltete Armaturen, zusätzliche Ablagemöglichkeiten und Chromelemente zu den augenscheinlichsten Veränderungen.