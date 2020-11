Audi Quattro: Am Boden kleben dank Technik

Ingolstadt, Innsbruck –Mit so viel Bodenhaftung könnte Audi verständlicherweise leicht abheben: Die Vier-Ringe-Marke bewirbt seit vier Jahrzehnten mit überwältigendem Erfolg ihren Quattro-Allradantrieb in diversen Serienfahrzeugen – fast elf Millionen Autos haben sich mit diesem System (in verschiedenen technologischen Spielarten) seit 1980 weltweit verkauft. Für die meisten Kunden war es offenbar sehr verlockend, eine wegweisende Technik zu kaufen, die ihnen ein hohes Maß an Fahrsicherheit, darüber hinaus sogar unerwartet hohen Fahrspaß garantiert.