Fiat Cinquecento: Elektrisierendes Turiner Trio

Turin – Was würde wohl Sergio Marchionne dazu sagen? Der 2018 verstorbene Manager, der Fiat finanztechnisch zu neuen Höhenflügen verholfen hatte, machte in seiner Amtszeit als Chief Executive Officer keinen Hehl daraus, was er von einem elektrifizierten Cinquecento hält: Nicht viel. So ein Konstrukt gab es schon einmal, reserviert für den nordamerikanischen Markt. Da der Kleinstwagen-Stromer in den Augen Marchionnes als Verlustbringer galt, stellten die Italiener die Produktion des Derivats rasch wieder ein.