Nikolaus und Krampus bleiben in Tirol wohl im Home-Office

So können sich die Freunde des sagenhaften und teuflischen Treibens am kommenden Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 19 Uhr zur „sagenhaften“ bzw. „wilden“ Nacht einklinken. Über Facebook verlinkt werden die beiden Ereignisse nämlich über den YouTube-Kanal übertragen.

Es ist jedenfalls keine klassische Tuifl-Show als höllisches Spektakel, was hier am 27. und 28. November gezeigt wird. Vielmehr haben sich die „Stuib’nfoll Tuifle“ dazu entschlossen, aus der letztjährigen Veranstaltung etwas Besonderes zu machen: Der Erzähler blättert erst im Buch, erklärt den Unterschied von Märchen und Sagen und steigt dann in ein Bilderbuch der Geschichten rund um das „Stuib’n Nannele“ und die Engelswald ein und verknüpft damit die „Stuib’nfoll Tuifle“. Letztlich bleibt der heilige Nikolaus der Herr der Lage. „Das ist uns besonders wichtig – die Kinder sollten nicht Angst vor den Tuifln haben“, so Volkmar Frischmann, Schriftführer des Krampusvereins.