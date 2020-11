Schneekanonen marsch für höchst unsichere Saison in Tirol

Was jetzt bereits feststeht: Tirols Seilbahnen werden vielfach später in die Saison einsteigen als im Vorjahr. Wie es heißt werden viele Seilbahnen erst am Wochenende vor Weihnachten den Betrieb starten, etliche davon aber auch bereits davor mit oft noch eingeschränkt offenen Pisten. „Zum langsamen Hochfahren macht so ein Minimal-Start heuer sicher Sinn, das wird auch bei mir in Gerlos so sein.“ Ob es bei geringerem Angebot auch günstigere Liftpreise gibt? Das werde von der jeweiligen Seilbahn entschieden, so Hörl.