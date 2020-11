Internationale Bestürzung über Anschlag in Wien

Nach dem Terroranschlag in Wien treffen immer mehr Beileidsbekundungen aus dem Ausland ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte auf Deutsch und auf Französisch: „Wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer der Österreicher nach einem Attentat in ihrer Hauptstadt Wien. Nach Frankreich ist es nun ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben.“

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte die Terrorattacke als feigen Akt gegen das Leben und die menschlichen Werte verurteilt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Anschlag von heute Abend“, teilte Michel am Montag mit. Europa stehe an der Seite Österreichs.