Trump gegen Biden: Brisante Präsidentenwahl in den USA

In den USA fällt am Dienstag die Entscheidung, ob das mächtigste Land der Welt weiterhin vom umstrittenen Rechtspopulisten Donald Trump (74) oder von dessen demokratischem Herausforderer Joe Biden (77) regiert wird. Der Wahltag begann um Punkt Mitternacht (Ortszeit) mit Abstimmungen in kleinen Orten im Staat New Hampshire. Das erste Ergebnis wird aus dem Dorf Dixville Notch erwartet, das schon seit 1960 stets zu Beginn der „Geisterstunde“ votiert.

Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird. Auch in dem kleinen Örtchen Millsfield wird traditionell um Mitternacht abgestimmt. Dass man so früh votieren darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, sich aufs Ohr zu legen und dann pünktlich zur Arbeit anzutreten. Längst nicht immer spiegelten die Resultate aus den kleinen Orten wider, wer dann am Ende Präsident wurde.

Der US-Wahl ging ein beispielloser Wahlkampf voraus. Der Republikaner Trump bewirbt sich um eine zweite und letzte Amtszeit. Der Demokrat Biden will ihn im Weißen Haus ablösen. In dem von der Corona-Pandemie dominierten Wahlkampf warnten Trump und Biden vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen. Beide Seiten erklärten die Abstimmung zu einer Schicksalswahl.

Schon vor dem Wahltag hatten mehr als 95 Millionen US-Bürger per Brief oder in im Voraus geöffneten Wahllokalen frühzeitig abgestimmt. Das entsprach nach Angaben des U.S. Elections Project rund 70 Prozent aller Wähler im Jahr 2016. Trump ist gegen das Instrument der Briefwahl und hat offen gelassen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts zu den Briefwahlfristen im US-Staat Pennsylvania warnte er vor „Gewalt in den Straßen“. Die „sehr gefährliche“ Entscheidung des Gerichts, die Auszählung bestimmter Briefwahlunterlagen noch Tage nach der Wahl zu erlauben, werde zu „ungezügeltem und unkontrolliertem Betrug“ führen, behauptete Trump auf Twitter.

Trump hat sich zudem geweigert, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren. Auseinandersetzungen vor Gerichten drohen, manche Beobachter befürchten sogar eine Verfassungskrise von historischem Ausmaß.

Joe Biden rief die Amerikaner in den letzten Zügen des Wahlkampfs zur Einheit auf. „Wir können das Beste aus uns herausholen, wenn wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind“, sagte Biden in Pittsburgh im umkämpften Staat Pennsylvania bei einem seiner letzten Auftritte im Wahlkampf.