Das Pflasterl hinter der Maske: Viele nutzen Corona-Zeit für Schönheits-OPs

Viele Menschen haben derzeit Sorgen – und manchen sieht man sie auch an. Oder sie selbst sehen sie sich an – im Spiegel. Manchen Menschen bereitet aber auch erst der Blick in den Spiegel Stirnrunzeln: Es stören sie die Schlupflider, heruntergezogene Mundwinkel, ein kleiner oder hängender Busen, der überschüssige Speck auf den Hüften. Nicht einmal die Schamlippen sind vor dem eigenen kritischen Auge gefeit. Das ist freilich nicht erst seit Corona so.