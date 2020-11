Der Ausbrecherkönig: Max Leitner, wie er leibt und lebt und leidet

1958 wird Max Leitner in Elvas bei Brixen geboren. Die Handelsschule bricht er ab. Ab 1976, mit 18 Jahren, verübt er die ersten Banküberfälle. 1981 wird seine Tochter geboren. Kurz darauf eröffnet er ein Fitnesscenter und heiratet.

Kann das wahr sein? Es sind die­se Geschichten, die von einem Mann erzählen, der schier Unglaubliches erlebt hat. Von ersten Bankübefällen in Norditalien Ende der 70er-Jahre, als er noch nicht einmal 20 war, über die Überfälle auf Geldtransporter, wie der spektakulär vereitelte Versuch bei der Autobahnausfahrt Innsbruck-Süd 1990, bis hin zu den Ausbrüchen aus Gefängnissen, von Österreich über Italien bis nach Marokko. Er hat sich den Titel Ausbrecherkönig verdient. Von seinen Fans, von denen er in seiner Heimat gar nicht so wenige haben soll, wird er als Held bezeichnet. Er selbst, ganz unbescheiden, meint: „Für die bin ich ein Superheld."