Zwei Legenden umrahmen den Schlager zwischen Wacker und Klagenfurt

Innsbruck – Zumindest etwas ältere Semester werden sich noch daran erinnern, als es im alten Tivolistadion in den 80ern und Anfang der 90er -Jahre begeisterte „Linzmaier, -maier, -maier“-Sprechchöre gab. Der „Linzi“, seit Sommer Chefscout bei Austria Klagenfurt, war lockiger Antreiber und Kultfigur. Die „Ali-pack-die-Sensen-aus“-Rufe hallten in Richtung Alfred Hörtnagl auch noch durchs neue Tivoli. Und auch Wackers Geschäftsführer Sport trieb die Kugel an und räumte Gegner wie Titel ab.