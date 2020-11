Regierungserklärung im Nationalrat am Donnerstag

Anstatt der nach dem Terroranschlag abgesagten Sondersitzung zur „Hacklerregelung“ wird der Nationalrat am Donnerstag zusammentreten. Auf der Tagesordnung steht eine Erklärung der Regierung zum Attentat in der Wiener Innenstadt, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach der Sonderpräsidiale am Dienstag sagte. Der Untersuchungsausschuss entfällt diese Woche und tritt regulär erst am 25./26. November wieder zusammen.