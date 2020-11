Appell gegen Verbreitung von Videos rund um Anschlag

Sowohl die Polizei als auch die Journalistin und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig warnen vor der Verbreitung von Videos rund um den Terroranschlag in Sozialen Medien. „Die Gefahr besteht darin, dass man Terroristen einen Gefallen tut, dass man in der Hast auch falsche Dinge teilt oder Material, das belastend ist für Menschen“, sagte Brodnig am Dienstag im Gespräch mit der APA.