Schöpf-Doppelpack bei Schalker Cupsieg gegen Schweinfurt

Alessandro Schöpf hat am Dienstagabend großen Anteil am Einzug von Schalke 04 in die 2. Runde des DFB-Cups gehabt. Der 26-jährige Tiroler erzielte beim 4:1-Heimerfolg des schwächelnden deutschen Fußball-Bundesligisten gegen Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 einen Doppelpack (44., 81.) und damit seine ersten beiden Treffer in dieser Pflichtspiel-Saison für Schalke. Zudem bereitete der ÖFB-Teamspieler den letzten Treffer von Benito Raman (86.) mit einer Hereingabe auch noch vor.