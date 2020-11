Tausende fordern Geld zurück: VKI erwirkte Entscheidung zu Preisanpassung

Innsbruck, Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat beim Obersten Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung zu unzulässigen Preisanpassungsregelungen in den allgemeinen Lieferbedingungen österreichischer Energieversorgungsunternehmen erwirkt. Damit fiel die Grundlage für vergangene Preiserhöhungen weg, die nun zurückerstattet werden müssen, betroffen ist auch die Tiwag. Diese verschickte jetzt ein Schreiben an ihre Kunden, in dem von einem Pauschalvertrag die Rede ist.