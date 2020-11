Duo half Verletzten bei Anschlag in Wien: Netz feiert Männer

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief die beiden „Helden“ per Videocall an und dankte ihnen für ihre Zivilcourage. „Ich bin mir sicher, dass ihr den Frieden und das Schöne repräsentieren werdet“, sagte Erdogan laut einem Tweet des türkischen Staatssenders TRT. Der Sender berichtete, wie die beiden Männer den Videocall mit Erdogan per Handy gemeinsam mit anderen Männern führten. „Wie lange bist du schon in Österreich?“, ist die Stimme des Präsidenten samt deutscher Untertitelung auf dem Video zu erkennen. „Seit 31 Jahren. Als Sie in Haft waren, habe ich (meinen Sohn, Anm.) Recep Tayyip nach Ihnen benannt“, antwortet einer der Versammelten. Die Geehrten zeigten sich sehr erfreut über den Anruf des türkischen Präsidenten.

Ein Augenzeuge, der den Anschlag hautnah miterlebte, hat nur einen Täter gesehen. „Als er tot war, war es auch vorbei“, sagte der Mann gegenüber der APA. Das Geschehen selbst war anfangs nur schwer als Anschlag einzuordnen, berichtete er. Der Zeuge befand sich am Tatort, weil er sein Touristik-Geschäft in der Innenstadt für den Lockdown schließen wollte. „Plötzlich fielen Schüsse, erst so 20, dann acht und dann wieder 20“, schilderte der Mann. Er habe das Geschehen anfangs gar nicht einordnen können. „Wer denkt denn in Wien an einen Anschlag? Und es war auch lange keine Polizei da“, meinte der Mann. Erst als er den Verdächtigen tot am Boden gesehen habe, wusste er, was passiert war, so seine Schilderung.