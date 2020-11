Erste Bundesstaaten für Trump, knappes Rennen in Florida

Bereits geschlossen haben die Wahllokale in Indiana, Kentucky, West Virginia, Vermont, Virginia sowie Georgia (16) und Ohio (18). Diese beiden anderen Staaten sind umkämpft. Die Ergebnisse werden demnächst erwartet. In North Carolina (15), das um 1.30 Uhr Ortszeit schließen sollte, wurde der Wahlschluss verschoben.

In Georgia lag Trump nach Auszählung von knapp einem Zehntel der Stimmen mit 53,4 zu 45,5 Prozent vorne. In Ohio hatte der Herausforderer nach Auszählung von knapp einem Viertel der Stimmen eine Führung von 60,4 zu 38,5 Prozent.

In den Umfragen liegt Biden klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird. Angesichts der Corona-Pandemie mit über 231.000 Toten in den USA gaben in den vergangenen Wochen allerdings fast 100 Millionen Früh- und Briefwähler ihre Stimme bereits ab - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen. Experten rechnen diesmal mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen Wählern. Traditionell kommt eine hohe Wahlbeteiligung den Demokraten zugute.