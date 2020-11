Hilfen für die Tiroler Kulturbranche: Durchhalteparolen im November

Die Stimmung ist novemberlich getrübt, das ist den politisch Verantwortlichen bewusst. Sie haben zu Beginn der Pandemie versprochen, „dass niemand zurückgelassen wird“. Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) versucht sich als Stimmungsaufheller in Menschengestalt. Per Videobotschaft wendet sie sich an die Kulturbeiräte des Landes, in denen ausgewählte Insider quer durch die Sparten vertreten sind. „Es geht darum, weiterzumachen und nicht das Handtuch zu werfen“, erläutert Palfrader der TT die Stoßrichtung ihres auf Video gebannten Appells.