Nachwuchs im Corona-Lockdown: Der Kampf um die jungen Sportler

Innsbruck – Täglich wird Tirols Sportamtsleiter Reinhard Eberl mit Anrufen behelligt, der Tenor ist stets der gleiche: „Was können wir machen?“ Der ehemalige Landesskiverbandspräsident muss vom Nachwuchs- bis hin zum Seniorensport stets mit der gleichen Antwort aufwarten: „Ich kann nur informieren, nicht entscheiden.“ Es sei Aufgabe der Fachverbände, sich im Ministerium mit innovativen Konzepten Gehör zu verschaffen, um zumindest einen Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Selbst eine Petition („Lasst die Nachwuchs- und Breitensportler wieder ihren Sport ausüben!“) wurde ins Leben gerufen, gestern erreichte der Aufruf bereits die 1000er-Marke an Unterstützungserklärungen. Und auch die „Initiative für den Amateursport“ widmet sich diesem Thema. Der Bundesregierung wolle man mit einem „stillen, friedlichen Protest“ am Wiener Heldenplatz zeigen, dass deren Einschätzung der Situation bezüglich Sport „eine völlig falsche“ sei. Doch wie reagieren die Tiroler Verbands- und Vereinsverantwortlichen auf die so unbefriedigende Situation?