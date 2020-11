Jan Böhmermann zurück im TV: Tweets als Aphorismen der Gegenwart

Innsbruck – Er ist jetzt auch bei Telegram. Wie der Wendler und Attila Hildmann. Jan Böhmermann teilt auf dem Instant-Messaging-Dienst aber keine kruden Theorien, sondern rührt vor rund 82.000 Subscribern ordentlich die Promotrommel für seine neue Show. In schönster Verschwörungstheoretiker-Manier („Es gibt nur eine Welt, aber sie gehört nicht allen!“) geht er der Frage nach: Wem ist noch zu trauen? Nach sechs Jahren im Sparten-TV bekommt der 39-Jährige jetzt eine Sendung im Hauptprogramm. Morgen, 23 Uhr, läuft die erste Folge von „ZDF Magazin Royale“.

Seit rund einem Jahr war der Moderator nur noch in digitalen Räumen anzutreffen, in seinem Podcast „Fest&Flauschig“, seinen Social-Media-Kanälen – allen voran Twitter. Seit 2009 füttert er das Medium und seine Leserschaft, rund 2,2 Millionen, mit Statusmeldungen, Sticheleien, Denkanstößen. Erst vor rund einem Monat hat Böhmermann seine Tweets, seine Aphorismen der Gegenwart, in ein Buch gebannt. Ja, er hat das Internet ausgedruckt.