Folientunnel im Haller Stadtteil Heiligkreuz dürfen wachsen

In Kematen (Bild) gab es 2018 Aufregung um Folientunnel – so wie nun in Hall.

Hall – Die geplante Errichtung mehrerer großer Folientunnel zum Gemüseanbau im Haller Stadtteil Heiligkreuz sorgte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend für hitzige Kontroversen. Ein Landwirt möchte auf diese Weise künftig „Nischenprodukte“ wie Tomaten, Paprika und Chili geschützt anbauen.

Letztlich gehe es darum, wie im Örtlichen Raumordnungskonzept vorgesehen, „die Landwirtschaft in Heiligkreuz nachhaltig zu sichern“. Der Landwirt könne so die Anbauperiode verlängern und Wintergemüse schützen. „Wenn wir regional mit frischem Biogemüse versorgt werden wollen, müssen wir Entwicklung möglich machen“, betonten Nuding sowie die FPÖ.

Die Nachbarn würden die Rundbögen vor allem von der Stirnseite sehen, so Nuding weiter, hätten also keineswegs „eine Wand vor Augen“. Zudem erlasse man, um den Anrainern entgegenzukommen, einen Bebauungsplan: Dieser sehe eine Verschiebung der Baufluchtlinie vor, so dass im Schnitt 10,5 m Abstand zum Nachbargrundstück bzw. 15 bis 20 m zu den Nachbarhäusern bestehe. Am Ende wurden Flächenwidmung und Bebauungsplan mehrheitlich beschlossen. (md)